МЕХИКО, 30 янв /ПРАЙМ/. Бразильская Odebrecht, замешанная в крупном коррупционном скандале, предъявила иск Pemex на 1,88 миллиарда песо (чуть меньше 100 миллионов долларов) за расторжение контракта по нефтеперерабатывающему заводу в Мексике, сообщает издание Milenio.

Требование о возмещении затрат компании на работы по НПЗ в Туле в мексиканском штате Идальго было принято федеральным судьей. В декабре прошлого года иск к Pemex Transformacion Industrial был отклонен судьей, однако вышестоящий суд отменил это решение.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. Как сообщалось, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht.

В декабре 2017 года Odebrecht была на четыре года лишена права участвовать в каких-либо государственных тендерах в Мексике. Ранее Pemex начал расследование относительно взяток, якобы уплаченных мексиканской госкорпорации компанией Odebrecht.