МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о масштабной модернизации тепловых электростанций (ТЭС), соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В рамках программы модернизации генерирующих объектов в 2022–2031 годах планируется модернизировать около 39 ГВт установленной мощности генерирующих объектов", — говорится в справке к документу.

Добавляется, что изменения предусматривают переход к конкурентным отборам мощности на шесть лет (сейчас четыре года) и поэтапную индексацию ценовых параметров конкурентного отбора мощности в 2022–2024 годах.

Кроме того, постановлением утверждены правила определения величин предельных (максимальных и минимальных) капитальных затрат на реализацию таких проектов модернизации и правила индексации величин типовых капитальных затрат на эти проекты.

Двадцать четвертого января, министр энергетики Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации ТЭС. По словам министра, программа позволяет в течение десяти лет привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций и суммарно позволит модернизировать 41 ГВт мощностей, а первый отбор проектов будет проводиться в апреле-мае. Новак также отмечал, что проекты для участия в программе будут отбираться на конкурсной основе. Критерием станет цена электроэнергии, достигаемая в результате модернизации.