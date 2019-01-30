МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Германия стала последней крупнейшей европейской страной, которая разработала план закрытия тепловых электростанций (ТЭС), где используется уголь. Закрытие предприятий угольной генерации должно обеспечить снижение выбросов углекислого газа в ведущей экономике Европы. Эксперты уверены, что отказаться от угля Берлин может, только увеличив импорт природного газа – прежде всего из России.

Правительственная комиссия в конце прошлой недели обнародовала отчет, в котором содержатся рекомендации закрыть все 84 угольные ТЭС к 2038 году. Председатель комиссии Рональд Пофалла заявил СМИ: "Это историческое достижение. Не было уверенности, но мы сделали это. Не будет в Германии угольных электростанций к 2038 году".

AUF WIEDERSEHEN KOHLE

Германия намерена твердо проводить политику, направленную на обеспечение промышленной и экологической безопасности. Комиссия разработала график вывода из эксплуатации генерирующих мощностей, на которых используется уголь, согласно которому 24 угольные ТЭС должны быть закрыты уже к 2022 году, а к 2030 году в стране останутся только восемь действующих угольных ТЭС.

При этом рассматривается возможность покончить с угольной генерацией раньше установленного срока – уже к 2035 году. Даже если этот график будет утвержден канцлером Ангелой Меркель, отказ от угольной генерации в Германии будет проходить медленнее, чем у других экономических лидеров ЕС – Великобритании и Италии, которые планируют полностью отказаться от угля к 2025 году.

Из эксплуатации выводятся не только угольные ТЭС. После катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году Берлин принял решение к 2022 году закрыть все атомные электростанции (АЭС). К 2019 году 12 из 19 германских АЭС уже были выведены из эксплуатации.

Закрытие всех АЭС к 2022 году заставит правительство пересмотреть график вывода из эксплуатации угольных ТЭС, предложенный правительственной комиссией. По мнению министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, если правительство намерено закрыть все АЭС к 2022 году, то придется сохранить половину угольных ТЭЦ – 42 станции – до 2030 года.

Предложенный комиссией график ликвидации угольной генерации ударит в первую очередь по RWE, крупнейшей энергетической компании Германии. На принадлежащих ей ТЭЦ используется преимущественно низкокачественный бурый уголь. В настоящее время 35% всей электроэнергии вырабатывается из угля – бурого (лигнита) и каменного. При этом бурого угля на германских ТЭС сжигается значительно больше, чем каменного.

"Рекомендуемый комиссией срок закрытия всех угольных ТЭС к 2038 году — слишком ранний для компании. Разумно пересмотреть этот срок в 2032 году", — говорится в официальном сообщении RWE, где указывается на необходимость пересмотреть установленные сроки, поскольку быстрый вывод из эксплуатации угольных генерирующих мощностей может привести к сбоям в электроснабжении.

НА ВЭИ НАДЕЖДЫ НЕТ

В прошлом году на возобновляемые источники энергии (ВЭИ) – ветрогенераторы, солнечные батареи и ГЭС – пришлось более 40% энергии, выработанной в Германии. Впервые за всю историю страны на ВЭИ пришлась столь большая доля в энергобалансе страны.

В Берлине планируют дальнейшее увеличение электрогенерации на основе ВЭИ. Однако использование ВЭИ не могут полностью компенсировать сокращение выработки электроэнергии на АЭС и угольных ТЭЦ. Ряд экспертов уверены, что природный газ является тем энергоносителем, который может заменить уголь на германских ТЭЦ. Газ считается экологически чистым топливом, поскольку при его сжигании выбросы углекислого газа и других вредных веществ выделяются в разы меньше, чем при сжигании угля. Кроме того, в отличие от газа, ветрогенераторы и солнечные батареи не гарантируют стабильную генерацию электроэнергии без наличия резервных мощностей.

НОРВЕГИЯ НАЦЕЛИЛАСЬ НА ГЕРМАНСКИЙ РЫНОК

Норвегия – третий поставщик газа в Германию после России и Нидерландов. Крупнейшая нефтегазовая компания страны — Equinor (бывшая Statoil) — ожидает роста спроса на газ со стороны немецких потребителей и надеется увеличить свою долю на газовом рынке Германии.

"Я думаю, что в будущем рынок (сбыта – ред.) для нас будет расширяться… Чем быстрее график будет исполняться, тем больше, по моему мнению, вырастет спрос на газ, которому нет реальной альтернативы", — уверена Ирен Руммельхофф, вице-президент Equinor, отвечающая за маркетинг, транспортировку и переработку углеводородов.

Увеличение спроса на природный газ ожидается не только со стороны энергетического сектора германской экономики. Домохозяйства и общественный транспорт также увеличат потребление газа в ближайшие годы, уверена топ-менеджер Equinor.

Руммельхофф считает, что основным конкурентом Норвегии на германском рынке является Россия, вернее "Газпром" – монопольный экспортер российского трубопроводного газа.

EQUINOR — ХОРОШО, А "ГАЗПРОМ" – ЛУЧШЕ

На протяжении последних лет Норвегия наращивала добычу и экспорт газа в страны ЕС. Однако в прошлом году добыча снизилась до 119,3 млрд куб. м по сравнению со 124,2 млрд куб. м в 2017 году. Низкие производственные показатели прошлого года заставили пересмотреть прогноз добычи на 2019 год со 121,4 млрд куб. м до 119,5 млрд куб. м. Ряд западных экспертов считают, что в газодобывающей отрасли Норвегии сформировалась тенденция к снижению добычи. С учетом существующих долгосрочных контрактов компании, ведущие разработку в норвежском секторе Северного моря, не способны увеличить поставки газа в Германию.

Это способен сделать российский "Газпром", располагающий, в отличие от Норвегии, огромной ресурсной базой. В прошлом году компания увеличила добычу до 497,6 млрд куб. м – на 5,4% по сравнению с 2017 годом. Ресурсная база позволяет "Газпрому" быстро нарастить добычу, в случае возникновения дополнительного спроса со стороны потребителей в Европе.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, в 2018 году экспорт компании в страны дальнего зарубежья (европейские государства и Турцию) вырос до рекордных 201,7 млрд куб. м против 194,4 млрд куб. м годом ранее.

Выступая на Европейской газовой конференции в Вене, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова выразила уверенность, что поставки трубопроводного газа из России в страны дальнего зарубежья сохранятся на текущем уровне в течение ближайших лет.

Увеличение доли "Газпрома" на европейском газовом рынке подтверждает Европейская комиссия (ЕК). Согласно данным, изложенным в последнем квартальном отчете ЕК, в 2018 году доля России достигла 47% от совокупного импорта природного газа в страны ЕС.

Несмотря на заявления Бурмистровой, поставки "Газпрома" в ЕС могут значительно возрасти в ближайшие годы из-за падения собственной добычи в Европе и низкой цены на российский газ по сравнению с СПГ.

Согласно прогнозу ВР, трубопроводные поставки из России будут обеспечивать почти половину спроса на газ со стороны европейских стран к 2040 году, несмотря на растущую долю ВЭИ в энергобалансе.

В германской газете Die Welt высказывается мнение, что в связи с планами Берлина отказаться от угля возрастает заинтересованность европейских потребителей в увеличении поставок российского трубопроводного газа. Успешное завершение строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в обход сопредельных стран обеспечит стабильный рост поставок российского газа в Европу – прежде всего в Германию – что позволит Берлину отказаться от использования угля и атомной энергетики в сроки, определенные правительственной комиссией.