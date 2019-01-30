МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. По делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых планируется задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание", — сказала она.

Сообщники Рауфа и Рауля Арашуковых в региональных структурах ТЭК создавали условия для хищения газа, сообщает Петренко. "Соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", — цитирует ее сайт СК РФ.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

По словам Петренко, Рауль Арашуков использовал свои связи для назначения родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе. Он уже много лет трудится в газовой отрасли, с 2002 по 2011 годы он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", ныне является советником гендиректора ОАО "Газпром Межрегионгаз".

"Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа", — сказала она.

Идут масштабные обыски от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют СК РФ, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.