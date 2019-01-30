МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2019 году планирует ввести обратный акциз на этан, чтобы стимулировать его переработку внутри страны, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, на сегодняшний день подготовлен и согласован проект дорожной карты по развитию нефтегазохимии, "осталось его выпустить". Он акцентируется на переработке сжиженных углеводородных газов (СУГ), этана и метанола. Козак отметил, что в нефтегазохимии незадействованный потенциал – как минимум по 5-7 миллионов тонн в год СУГ, уходящих на экспорт, и этана, который сжигается вместе с газом.

"По этану согласована позиция — необходим обратный акциз на этан для того, чтобы стимулировать его переработку внутри страны. В "дорожной карте" это есть, в 2019 году должны будем внести изменения в Налоговый кодекс", — сообщил вице-премьер.

"Что касается метанола, есть очень большой пакет инвестиционных проектов, предложений, в том числе от компаний с иностранным участием. Необходимо только заключение соглашений с "Газпромом" по установлению формулы цены на долгосрочный период поставки газа для выработки метанола. Такое постановление правительства в прошлом году выпущено, право такое предоставлено, уже сегодня рассматриваются несколько проектов, по которым рассчитывается формула цены, и такие договоры будут подписаны. Это многомиллиардные в долларовом выражении иностранные инвестиции", — рассказал Козак.

В отношении СУГ, по его словам, сегодня необходимо наладить реализацию на внутреннем рынке, "сбить экспортный нэтбэк на СУГ для поставок прежде всего населению".

"И важно, чтобы был стимул для поставки на внутренний рынок, для переработки СУГ внутри страны. Поэтому, видимо, придется нам ввести, может быть, не заградительную конечно же, но ввести дополнительную экспортную пошлину на СУГ. Поступления от нее станет источником предоставления обратного акциза на переработку СУГ, на перерабатывающие заводы", — сообщил Козак.