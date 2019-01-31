МАХАЧКАЛА, 31 янв — ПРАЙМ. Массовые обыски прошли в газовой сфере Дагестана и затронули без малого тысячу предприятий, сообщил в четверг на коллегии по итогам работы за 2018 год прокурор республики Денис Попов.

Ранее прокуратура выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ. При этом самый крупный долг (более 422 миллионов рублей) был обнаружен в Карабудахкентском районе.

После этого прокуратурой совместно МВД и УФСБ была проведена проверка в Каякентском районе, призванная установить, сколько реально потребляют газа местные тепличные комплексы. По итогам возбудили уголовное дело.

"В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления", — объявил Попов.

По его словам, выявлены "преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств", оплаченных потребителями за потребленный газ.

"По материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организаций и ее территориальных участков. Продолжаются проверки исполнения законодательства при транспортировке и обороте газа, нефтепродуктов и использование товарного знака", — отметил Попов.

Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки общего состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона.