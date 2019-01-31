"Газпром" с 4 февраля проведет в США road show евробондов в долларах
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Газпром" планирует с 4 февраля провести в США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, road show пройдет в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан Франциско. В зависимости от рыночных условий компания может разместить среднесрочные евробонды.
Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities, Renaissance Capital, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".
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https://1prime.ru/energy/20190131/829669156.html