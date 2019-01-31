МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 6,257 миллиарда долларов против убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 5,32 доллара против убытка в 0,7 доллара годом ранее. Выручка компании за минувший год выросла на 18,8%, до 38,727 миллиарда долларов. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в отчетном периоде сократился на 7,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,283 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам четвертого квартала 2018 года компания получила чистую прибыль в 1,868 миллиарда долларов, что на 18,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пересчете на одну акцию прибыль составила 1,61 доллара против 1,32 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в отчетном квартале достигла 10,361 миллиарда долларов, что на 18,6% превышает показатель годичной давности. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips в отчетном периоде вырос на 8%, до 1,357 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

ConocoPhillips ожидает, что в 2019 году добыча углеводородов компании составит 1,3-1,35 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом в первом квартале компания ожидает добычу на уровне 1,29-1,33 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 10,8 тысячи человек.