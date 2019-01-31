МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены производителей на бензин в 2018 году в среднем по России выросли на 11,2%, на дизтопливо — на 29,8%, говорится в материалах Росстата.

При этом в декабре цены производителей на бензин в среднем снизились на 15,4%, на дизтопливо — на 4%.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца 2018 года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

По данным Росстата, розничные цены на дизельное топливо выросли в среднем по России на 15% в 2018 году, что значительно выше уровня инфляции, составившей за прошлый год 4,3%.

В декабре средние цены дизельного топлива по России составляли 46,68 рубля за литр. При этом самый дешевый "дизель" можно было купить в Северо-Кавказском федеральном округе, где его литр стоил 43,19 рубля, самое дорогой — на Дальнем Востоке, где он стоил 50,83 рубля за литр, отмечается в материалах.

Таким образом, дизельное топливо в прошлом году подорожало в рознице даже сильнее бензина, который за этот же период вырос в цене на 9,4% и продавался в декабре на АЗС по цене, в среднем, 43,5 рубля за литр.

Резкий рост цены на нефтепродукты в России начался в апреле-мае прошлого года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как это планировалось ранее (до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно).

Позже крупные нефтекомпании и правительство РФ договорились о сдерживании роста розничных цен на топливо с 1 ноября 2018 года до 31 марта 2019 года.