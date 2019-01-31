МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. США в ноябре сохранили лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 11,9 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые заняли второе и третье места соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и январского доклада ОПЕК.

Таким образом, по данным EIA, США в ноябре увеличили добычу на 3% по сравнению с октябрем.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в ноябре добыла 46,558 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,376 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении среднесуточная добыча снизилась на 3,58%. В то же время по информации январского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре выросла на 3,6%, составив 11,021 миллиона баррелей в сутки.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года.

После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,971 миллиона баррелей в сутки. Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась, что произошло за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует также восстановление рынка нефти после спада в 2014–2015 годах.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК + согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.