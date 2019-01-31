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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Один из фигурантов дела семьи Арашуковых скрылся от следствия и арестован заочно, заявил прокурор на заседании Басманного суда Москвы.

"В отношении одного из фигурантов дела мера пресечения избрана заочно", — сказал прокурор.

Суд в настоящее время рассматривает ходатайства об аресте советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова (отца заключенного под стражу накануне сенатора Рауфа Арашукова) и его племянника — гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова.

В среду утром прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов. Неприкосновенность с него сняли после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Сенатору от Карачаево-Черкессии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вечером его арестовали на два месяца. Вместе с сенатором был задержан его отец Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

В четверг суд арестовал фигуранта этого дела директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева. Кроме Хашукаева, отца и сына Арашуковых, по делу проходят еще четыре человека, которых СК РФ считает назначенцами в руководстве предприятий газовой отрасли Северного Кавказа. В четверг был арестован первый заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов. Также следователи просят арестовать гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.