ВАРШАВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Польский концерн Orlen подписал с "Роснефтью" двухлетний контракт на поставку нефти со снижением объема на 30%, говорится в сообщении польской компании.

"В соответствии с проводимой политикой диверсификации источников закупок нефти Orlen сократила объем поставок, осуществляемых компанией "Роснефть", на 30%", — говорится в сообщении.

"Таким образом, компания значительно увеличивает возможности покупки сырья из других источников", — заявляют в Orlen.

Согласно подписанному контракту, поставки на Плоцкий НПЗ составят от 5,4 до 6,6 миллионов тонн сырья в год. Поставки будут осуществляться в период с 1 февраля 2019 года до 31 января 2021 года, уточнили в Orlen.

Ранее Orlen имел с российским поставщиком договор на поставку от 6 до 8,4 миллионов тонн нефти в год. Этот контракт действовал с 1 февраля 2016 года до 31 января 2019 года.