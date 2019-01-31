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ВАРШАВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Польский концерн Orlen подписал с "Роснефтью" двухлетний контракт на поставку нефти со снижением объема на 30%, говорится в сообщении польской компании.

"В соответствии с проводимой политикой диверсификации источников закупок нефти Orlen сократила объем поставок, осуществляемых компанией "Роснефть", на 30%", — говорится в сообщении. "Таким образом, компания значительно увеличивает возможности покупки сырья из других источников", — заявляют в Orlen.

Согласно подписанному контракту, поставки на Плоцкий НПЗ составят от 5,4 до 6,6 миллионов тонн сырья в год. Поставки будут осуществляться в период с 1 февраля 2019 года до 31 января 2021 года, уточнили в Orlen.

Ранее Orlen имел с российским поставщиком договор на поставку от 6 до 8,4 миллионов тонн нефти в год. Этот контракт действовал с 1 февраля 2016 года до 31 января 2019 года.

Председатель правления ORLEN Даниель Обайтек, которого цитирует пресс-служба компании, заявил, что "диверсификация поставок нефти — это одна из основных целей обновленной стратегии концерна". "Это очень важно как с точки зрения нашей компании, так и для энергетической безопасности Польши. Эффекты предпринятых нами действий становятся все более очевидными", — добавил он.

По словам главы Orlen, в 2018 году уже 30% нефти, поставляемой на НПЗ Orlen закуплены в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, США и Африке.

"Уменьшение объема нефти с российского рынка открывает перед нами возможности диверсификации направлений поставок. Важно также, покупая нефть от новых партнеров, обеспечить себе лучшую цену и качество", — заключил он.

По данным компании, в 2012-2013 годах доля нефти Rebco, поставляемой из России, составила 95% от всего импорта сырья Orlen. В рамках точечных поставок нефтеперерабатывающие заводы группы Orlen уже перерабатывали сырье, полученное из Ирака, Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Норвегии и США.