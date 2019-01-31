МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,13%, до 6,25 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,65%, до 183,5 доллара, "Лукойла" — выросла на 1,01%, до 80,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,45%, до 4,88 доллара, "Газпром нефти" — на 0,19%, до 26 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,12%, до 20,8 доллара, НЛМК — на 0,47%, до 23,4 доллара, "Северстали" — на 3,46%, до 15,26 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,08%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 2,34%, до 13,57 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 4,28%, до 19,5 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 0,32%, до 15,92 доллара, "Ленты" — остались на уровне прошлого закрытия в 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" опустились в цене — на 3,13%, до 2,79 доллара.