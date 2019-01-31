МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы арестовал советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова — отца арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге. В отличие от своего сына, который на заседании сидел без наручников за столом вместе с адвокатами, Арашуков-старший находился в клетке.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".