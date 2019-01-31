МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова, в том числе его отца — советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который указывал, что на свободе они смогут продолжить заниматься преступной деятельностью, попытаются скрыться от следствия, угрожать свидетелям или другим образом помешают расследованию.

В итоге суд арестовал советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукоева, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Они подозреваются в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Согласно УПК, в течение десяти дней им должны предъявить официальное обвинение.