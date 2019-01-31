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МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы арестовал советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова — отца арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Елена Ленская.

Подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге. В отличие от своего сына, который на заседании сидел без наручников за столом вместе с адвокатами, Арашуков-старший находился в клетке.

Как указал на заседании следователь, Рауль Арашуков возглавлял преступное сообщество по хищению газа, а его участники занимались убийствами. "Рауль Арашуков постепенно и методично назначал на должности в газовой отрасли членов преступного сообщества, которое занималось хищением газа", — сказал следователь. По его словам, роль подозреваемого в этом сообществе — главенствующая.

Следователь напомнил, что участники сообщества занимались тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе убийствами, обвинение в совершении которых предъявлено Арашукову-младшему. По его словам, несколько участников находятся в федеральном и международном розыске, других еще предстоит установить.

"Каждый день следствие проверяет все новые и новые факты о деятельности этого сообщества", — добавил следователь. Некоторым свидетелям предоставлена госзащита — следствие опасается за их жизнь и здоровье.

Сам Арашуков отрицал все обвинения. "Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск", — заявил Арашуков в суде.

По словам его защиты, на него оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой. Он связывает свой арест с делом сына. "Вчера позорно его посадили, теперь отца, племянника…", — посетовал подозреваемый.

По версии защиты, имело место не хищение газа на 31 миллиард рублей — это просто непогашенная дебеторская задолженность, и их подзащитный в ее возникновении не виноват — просто ее не взыскали.

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".