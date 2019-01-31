МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы вслед за сенатором Рауфом Арашуковым арестовал и его отца — предполагаемого босса "клана Арашуковых" советника главы "Газпром Межрегионгаза" Рауля Арашукова. "Уважаемого человека" следствие считает главой преступной группировки, воровавшей газ и не гнушавшейся физическим устранением конкурентов.

Вместе с ним в "Лефортово" отправятся четверо руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Пока по делу арестовано шесть человек, но следствие занимается розыском соучастников, поиском других членов преступного сообщества и новых эпизодов. Так что по делу можно ожидать новых арестов и новых обвинений.

АРЕСТ СЕНАТОРА

Рауф Арашуков стал не первым сенатором, оказавшимся за решеткой — за последние 10 лет осуждены 12 членов Совета Федерации, трое находятся в розыске, еще один под следствием.

Однако его арест стал самым зрелищным. В среду председатель СК Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка лично явились на заседание Совфеда и попросили сенаторов снять с одного из их коллег неприкосновенность. При этом они сначала даже не назвали фамилию подозреваемого, сохранив на некоторое время интригу.

По словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место". Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

АРЕСТ БОССА

Вскоре задержания продолжились — отца сенатора задержали прямо в рабочем кабинете в Санкт-Петербурге и доставили на допрос в Москву.

Как указал на заседании следователь, Рауль Арашуков возглавлял преступное сообщество по хищению газа, а его участники занимались убийствами. "Рауль Арашуков постепенно и методично назначал на должности в газовой отрасли членов преступного сообщества, которое занималось хищением газа", — сказал следователь. По его словам, роль подозреваемого в этом сообществе — главенствующая.

Следователь напомнил, что участники сообщества занимались тяжкими и особо тяжкими преступлениями, в том числе убийствами, обвинение в совершении которых предъявлено сыну. По его словам, несколько участников находится в федеральном и международном розыске, других еще предстоит установить.

"Каждый день следствие проверяет все новые и новые факты о деятельности этого сообщества", — добавил следователь. Некоторым свидетелям предоставлена госзащита, поскольку следствие опасается за их жизнь и здоровье.

Арашуков-старший отрицал все обвинения. "Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь, — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск", — заявил он в суде.

Защита утверждает, что на Рауля Арашукова оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой. Сам он связывает свой арест с делом сына. "Вчера позорно его посадили, теперь отца, племянника", — посетовал подозреваемый.

По версии защиты, имело место не хищение газа на 31 миллиард рублей — это просто непогашенная дебиторская задолженность, и их подзащитный в ее возникновении не виноват — просто ее не взыскали.

Как ожидается, защита всех арестованных будет обжаловать решения по мере пресечения.

ЗАДЕРЖАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Также Басманный суд Москвы арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукоева, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Они подозреваются в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Согласно УПК, в течение 10 дней им должны предъявить официальное обвинение.

Стало известно о заочном аресте еще одного родственника Арашуковых, который успел скрыться от следствия.