С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв /ПРАЙМ/. Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте зампреда правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, обвиняемого ФСБ в организации мошенничества, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

"Дзержинский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Коваля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 — частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере — ред.) … Мера избрана по 28 марта 2019 года с содержанием в СИЗО-3", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, Коваль, являясь заместителем гендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", с 16 декабря 2013 года по 29 апреля 2015 года в рамках преступного сговора с соучастниками "организовал и руководил" хищением денег в размере не менее 28 миллионов рублей, которые были выделены в рамках инвестпрограммы "Газпром газораспределение" и перечислены на счет ООО "Межрегионстрой", уточняет ОПС.

В среду суд продлил срок задержания Коваля. Во вторник ему было предъявлено обвинение, вину он не признал. Как сообщал ранее РИА Новости источник в правительственных кругах, задержание Коваля связано с его работой в одной из структур "Газпрома".

Дзержинский районный суд Петербурга поздно вечером в среду также санкционировал арест Александра Шульги, обвиняемого в мошенническом хищении 28 миллионов рублей у компании ОАО "Газпром газораспределение", которое, по версии следствия, было организовано Ковалем.

Как говорится в биографии Коваля на сайте администрации, до поста в правительства он работал в законодательном собрании Ленобласти (2011-2015 годы), параллельно являясь заместителем гендиректора компании "Газпром газораспределение" (2009-2014), членом "Единой России".