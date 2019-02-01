МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Поставка газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод до Комсомольска-на-Амуре прекращена из-за остановки компрессорной станции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"Первого февраля в 01.45 мск прекращена поставка газа с проекта "Сахалин-1" от месторождения "Чайво" компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" (международный нефтегазовый консорциум) в магистральный газопровод "Оха – Комсомольск-на-Амуре" из-за остановки компрессорной станции", — говорится в сообщении.

При этом Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ (подразделения филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК") работают в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе, отмечает Минэнерго.

"Эксон Нефтегаз Лимитед", структура ExxonMobil, является оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях СРП, ее доля составляет 30%. Другие участники проекта: японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Проект "Сахалин-1" включает в себя освоение трех морских месторождений: "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.

Работы по восстановлению поставок газа с проекта "Сахалин-1" продолжаются, на снабжении потребителей инцидент пока не сказался, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil).

"Работы в настоящее время продолжаются, прогнозировать срок их окончания пока нельзя. Пользователи пока получают газ из газопровода, на их снабжении это не отразилось", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства не уточнил, на сколько времени еще хватит запасов газа.