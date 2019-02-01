МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Siemens поставит компрессорное оборудование для сжижения газа на проект "Арктик СПГ-2", причем его производство для третьей линии будет локализовано в РФ, говорится в сообщении "Новатэка".

"ПАО "Новатэк" объявило, что его дочернее предприятие ООО "Арктик СПГ 2" и компания Siemens подписали договор поставки компрессорного оборудования для трех линий по сжижению природного газа", — говорится в сообщении.

Согласно договору, Siemens поставит три компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа. "Документ предусматривает локализацию оборудования, которое будет поставлено для третьей линии завода", — отмечается в релизе.

"Мы уже успешно сотрудничаем с компанией Siemens, которая поставила газотурбинные генераторы и компрессоры отпарного газа для нашего завода "Ямал СПГ". Наш следующий проект "Арктик СПГ 2" будет использовать новые технологические решения, для воплощения которых будут максимально задействованы российские производители", — отметил первый заместитель председателя правления "Новатэка" Александр Фридман.

Фридман также отметил, что подписанный договор открывает новые перспективы по локализации производства компрессорного оборудования для СПГ-отрасли, что соответствует стратегической цели по созданию и развитию центра СПГ-технологий в России.

В начале октября "Новатэк" и Siemens подписали соглашения о стратегическом партнерстве в сферах, представляющих совместный интерес. К ним относятся: заводы по сжижению природного газа большой, средней и малой мощности; комплексные проекты Gas-to-Power, включающие в себя поставки СПГ, заводы по переработке газа (например, производство метанола) и производство энергии, включая проекты "под ключ".