МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Компания "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.", совместное предприятие Shell и "Газпром нефти", выиграла аукцион на право пользования углеводородным участком Восточно-Шапшинский-1 в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, заплатив за него 1,134 миллиарда рублей, следует из материалов Роснедр.

Стартовый платеж за участок составлял 14,5 миллиона рублей. Таким образом, итоговая сумма платежа превысила начальную в 78 раз. В аукционе помимо победителя участвовали "Роснефть" и ее дочерние предприятия, а также "Газпромнефть-Ангара".

В документах отмечается, что поисково-разведочным бурением участок не изучен. "В соответствии со схемой нефтегеологического районирования участок относится к Салымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области", — говорится в документах.

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти, по данным ФГБУ "ВНИГНИ", по состоянию на 1 января 2009 года составляли: по категории Д1 – 9,5 миллиона тонн, Д2 – 0,2 миллиона тонн.