МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Работы по восстановлению поставок газа с проекта "Сахалин-1" завершены, поставки возобновились, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil).

"В 3.05 утра по местному времени (в субботу — ред.) возобновили поставки газа", — сказал он.

В пятницу в материалах Минэнерго РФ сообщили, что поставка газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод до Комсомольска-на-Амуре прекращена из-за остановки компрессорной станции ночью в пятницу. При этом Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ (подразделения филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК") работают в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе.

"Эксон Нефтегаз Лимитед", структура ExxonMobil, является оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях СРП, ее доля составляет 30%. Другие участники проекта: японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Проект "Сахалин-1" включает в себя освоение трех морских месторождений: "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги", расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.