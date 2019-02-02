ЕРЕВАН, 2 фев /ПРАЙМ/. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении включила в повестку запланированного на 6 февраля заседания вопрос о вынесении предупреждения ЗАО "Газпром Армения" в связи с нарушением срока подачи ежемесячного отчета, сообщается на сайте регулятора.

"Газпром Армения" — 100-процентная "дочка" "Газпрома" — обладает монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке республики.

В проекте постановления отмечается, что компания предоставила КРОУ технико-экономическую информацию о деятельности в ноябре принадлежащей ей теплостанции парогазового цикла "Раздан-5" на три дня позже положенного срока — 28 декабря.

В "Газпром Армении" заявили, что просрочка была обусловлена разногласиями вокруг объемов поставок электроэнергии компанией "Электрические сети Армении" и начисленных в октябре пени, а также необходимостью внесения корректировок в текст отчета, сообщает регулятор.

"Однако компания была обязана своевременно представить в КРОУ информацию на основе имеющихся документов или являющихся для нее достоверными сведений и лишь затем внести необходимые корректировки. Приведенные ЗАО "Газпром Армения" обоснования не могут считаться объективной причиной просрочки в представлении необходимой информации", — говорится в обнародованном проекте решения комиссии.