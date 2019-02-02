ДАМАСК, 2 фев /ПРАЙМ/. Ирак и Иордания договорились построить нефтепровод, который свяжет порты Басра и Акаба, Ирак также начнет поставлять Амману по десять тысяч баррелей нефти ежедневно с месторождений Киркука, сообщается в полученном РИА Новости совместном заявлении премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди и премьер-министра Иордании Омара Раззаза.

Встреча высокопоставленных делегаций во главе с премьерами стран состоялась в субботу на единственном связывающем страны пограничном КПП Турайбиль/аль-Карама.

"Стороны договорились начать исследования, необходимые для возведения нефтепровода, который протянется от иракской Басры через регион Хадита до иорданского порта Акаба, что обеспечит Ираку диверсификацию каналов экспорта нефти", — сообщается в заявлении.

Также премьеры достигли соглашения о том, что Ирак "обеспечит Иорданию десятью тысячами баррелей нефти ежедневно из Киркука с учетом стоимости транспортировки и различных факторов при расчете стоимости нефти", отмечается в заявлении по итогам встречи.

В свою очередь Иордания ввиду потребности Ирака в электроэнергии начнет поставлять ее Багдаду "в течение менее чем двух лет". Технические исследования этого вопроса начнутся в течение трех месяцев, отмечается в заявлении.