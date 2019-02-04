МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минфин России считает нецелесообразным предоставление дополнительных льгот по НДПИ на нефть для "Роснефти" в отношении Приобского месторождения, окончательное решение — за правительством, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов.

Ранее СМИ сообщали, что "Роснефть" просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по аналогии с полученным вычетом для Самотлорского месторождения на десять лет. Вычет для Приобского компания просит по тем же причинам, что и для Самотлорского — из-за высокой обводненности.

"Да. Правительство будет принимать решение", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос, является ли мнение о нецелесообразности новых льгот мнением министерства. Чиновник также добавил, что обращений от других компаний относительно этого месторождения в Минфин не поступало.

В пресс-службе министерства РИА Новости пояснили, что Минфин считает предоставление льготы нецелесообразным, так как сейчас при добыче нефти на Приобском месторождении компания уже применяет ряд налоговых льгот по НДПИ.

"В частности, коэффициенты к ставке НДПИ от 0,2 до 0,8 (в зависимости от сложности добычи нефти), это позволяет снизить ставку НДПИ до 80%. Также при добыче нефти из баженовских отложений на Приобском месторождении установлена нулевая ставка НДПИ. За 2017-2018 годы сумма этих налоговых льгот составила более 41 миллиарда рублей", — отметили в Минфине.

"Если дополнительно к действующим льготам предоставить компании запрашиваемый налоговый вычет на 10 лет, сумма выпадающих доходов федерального бюджета за этот период составит более 460 миллиардов рублей", — заключили в министерстве.