МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Газпрома пройдет 28 июня в Санкт-Петербурге, сообщается в материалах компании.

В повестку дня общего собрания акционеров входят, в частности, вопросы о размере дивидендов за 2018 год, а также об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии общества.

"Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром" 28 июня 2019 года в городе Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что совет директоров "Газпрома" утвердил список из 11 кандидатов в свой новый состав, все они являются действующими членами совета.

Всего в совете директоров "Газпрома" сейчас 11 человек. Ранее в феврале было опубликовано распоряжение правительства РФ о выдвижении девяти кандидатов в состав совета, все они входят в действующий совет.

В качестве представителей государства кабмин предложил переизбрать в совет директоров "Газпрома" спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова (возглавляет действующий состав совета), главу Газпромбанка Андрея Акимова, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, председателя правления компании Алексея Миллера, министра энергетики Александра Новака и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Также правительство предлагает переизбрать как независимых директоров председателя Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева, ректора РГУ нефти и газа имени Губкина Виктора Мартынова и ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимира Мау.

Помимо кандидатур, выдвинутых правительством, совет директоров также утвердил для переизбрания в свой состав заместителей председателя правления компании Виталия Маркелова и Михаила Середу.