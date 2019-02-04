КИЕВ, 4 фев — ПРАЙМ. Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" зарегистрирована в стране в рамках юридического отделения от НАК "Нафтогаз Украины" функций по транспортировке газа, говорится в сообщении "Укртрансгаза" (входит в "Нафтогаз").

Верховная рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

"В рамках реализации очередного этапа "дорожной карты" по отделению оператора газотранспортной системы на Украине создана новая компания — ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100%-ным владельцем которой является АО "Укртрансгаз", — говорится в сообщении. Как отмечается, создание новой компании позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 — вне группы "Нафтогаз".

Компания сообщила, что юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международных партнеров и продолжения транзита газа через Украину.

"Нафтогаз" летом прошлого года заявлял, что отделение от него оператора ГТС, согласно решению Стокгольмского арбитража, невозможно без согласия "Газпрома", а это недостижимо. "Нафтогаз" пояснял, что в Стокгольме, в частности, требовал внести изменения в действующий контракт на транзит газа, чтобы компания могла передать свои права и обязанности по этому контракту без согласия "Газпрома" третьему лицу, уполномоченному выполнять функции оператора ГТС Украины. Однако арбитраж отклонил эти требования.

Позже, в конце декабря, "Нафтогаз" заявил, что Киев должен выбрать модель создания независимого оператора ГТС Украины, которая позволит продолжать судебные разбирательства с "Газпромом".