МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россия снизила добычу нефти в январе на 47 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова главы ведомства Александра Новака.

"В целом январская добыча (нефти – ред.) относительно декабря 2018 года снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, к октябрю 2018 года — на 47 тысяч баррелей в сутки", — сказал он.

"Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с раннее озвученными планами поэтапного сокращения добычи к маю этого года", — добавил министр.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля.

В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью телеканалу CNBC, что Россия начала снижать добычу нефти в рамках ОПЕК+ медленнее, чем хотелось бы. При этом он выразил уверенность в том, что РФ начнет сокращать добычу.

В середине декабря Новак говорил, что Россия сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+ в течение трех месяцев. Ранее в декабре он пояснял, что Минэнерго считает реальным для России выйти на целевой уровень добычи по сделке ОПЕК + за четыре месяца.