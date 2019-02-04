МЕХИКО, 4 фев /ПРАЙМ/. Министр энергетики Венесуэлы сообщил о саботаже на двух электростанциях в штатах Миранда и Ансоатеги.

Как заявил Луис Мотта Домингес в эфире государственного телевидения, речь идет об атаках на станции в воскресенье и понедельник, в результате которых была повреждена система энергоснабжения. Он отметил, что авария оставила без электричества 80% города Барселона.

На месте работают специалисты, также вылетел самолет Национальной гвардии. По словам министра, восстановительные работы займут около 72 часов.