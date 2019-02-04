МЕХИКО, 4 фев /ПРАЙМ/. Группа Лимы по итогам заседания в Оттаве в понедельник может объявить о новых санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и государственной нефтегазовой компании PDVSA, не исключил министр иностранных дел Колумбии Карлос Трухильо.

Трансляцию встречи Трухильо с журналистами опубликовало издание Voa Noticias в своем аккаунте в Twitter.

"Санкции среди тем, которые будут обсуждаться на встрече сегодня", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных санкциях против президента Венесуэлы и PDVSA.

Министр опроверг также возможное военное вмешательство Колумбии в дела Венесуэлы, отметив, что государство всегда будет действовать дипломатическим и политическим путем, а также работать над оказанием гуманитарной помощи Венесуэле.

Десятое заседание Группы Лимы стартовало в понедельник в Оттаве. Как сообщил ранее МИД Колумбии, участники встречи "определят круг дополнительных мер, которые будут способствовать восстановлению работы демократических институтов" в Венесуэле.

Еще в январе страны "Группы Лимы" заявили, что требуют от Мадуро назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту, договорившись "не допускать въезда на свою территорию высокопоставленных должностных лиц венесуэльского режима и ввести экономические санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с ним".

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.