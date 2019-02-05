МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2018 году увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 1,3% — до 5,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Добыча углеводородов за 2018 год составила 285,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), превысив уровень 2017 года на 1,3%. По итогам четвертого квартала 2018 года добыча углеводородов составила 73,7 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,94 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки), что на 1,8% выше показателя за третий квартал 2018 года", — говорится в сообщении.

В 2017 году среднесуточная добыча углеводородов "Роснефти" выросла на 6,5%, до 5,72 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Из сообщения также следует, что компания в 2018 году увеличила добычу жидких углеводородов на 2,1%, до 230,2 миллиона тонн, добыча газа снизилась на 1,7%, до 67,26 миллиарда кубометров.

"За 2018 год компания добыла 230,2 миллиона тонн жидких углеводородов (4,67 миллиона баррелей в сутки), превысив среднесуточный объем производства 2017 года на 2,1%", — говорится в сообщении.

При этом "Роснефть" в 2018 году снизила добычу газа на 1,7%, до 67,26 миллиарда кубометров.

В 2017 году добыча жидких углеводородов "Роснефти" составила 225,5 миллиона тонн, добыча газа — 68,41 миллиарда кубических метров.