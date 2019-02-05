МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc, приходящаяся на акционеров, по итогам 2018 года выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла 9,383 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,47 доллара против 0,17 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 24% — до 298,756 миллиарда долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 44,1 миллиарда долларов, против 37,8 миллиарда долларов годом ранее.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании выросла в годовом выражении в 28 раз, составив 766 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,038 доллара против 0,001 доллара годом ранее. Выручка выросла на 11,6% — до 75,677 миллиарда долларов.

Объем добычи BP с учетом доли "Роснефти" составил в 2018 году 3,683 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,4% выше аналогичного показателя предыдущего года. Объем добычи без учета доли "Роснефти" составил за год 2,539 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 3% выше показателя годичной давности. Отмечается, что это самый высокий показатель с 2010 года.

По предварительной оценке компании, прибыль BP от участия в "Роснефти" по итогам года составила 2,316 миллиарда долларов против 836 миллионов долларов годом ранее. По итогам четвертого квартала прибыль от доли в "Роснефти" составила 431 миллион долларов против 321 миллиона долларов в аналогичном периоде 2017 года.

BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Британской компании принадлежат 19,75% акций "Роснефти".