МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" нарастит добычу нефти и конденсата на 3-4,5% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом в зависимости от решения ОПЕК+, говорится в материалах компании.

"В 2019 году добыча жидких углеводородов ожидается на 3-4,5% выше уровня 2018 года в зависимости от условий выполнения ограничений по соглашению ОПЕК+ в первом полугодии 2019 года", — говорится в материалах.

Как уточняется в сообщении, в 2018 году добыча жидких углеводородов выросла на 2,1% по сравнению с 2017 годом, до 230,3 миллиона тонн в результате достижения рекордных объемов производства на крупнейшем активе компании "РН-Юганскнефтегаз", запуска новых крупных месторождений и гибкого маневрирования разработкой действующих месторождений в условиях выполнения компанией договоренностей по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ 7 декабря приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех государств соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля.

В середине декабря министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+ в течение трех месяцев. Ранее в декабре он пояснял, что Минэнерго считает реальным для России выйти на целевой уровень добычи по сделке ОПЕК + за четыре месяца.