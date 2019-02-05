БРЮССЕЛЬ, 5 фев /ПРАЙМ/. Вариант "жесткого" Brexit, то есть отделения Великобритании от Евросоюза без ратифицированного соглашения об условиях этого процесса, не должен повлиять на поставки норвежского газа в Великобританию, сказал РИА Новости старший вице-президент и главный экономист нефтегазовой группы Equinor Эрик Варнесс (Eirik W?rness).

Соединённое королевство должно покинуть союз уже 29 марта, однако пока существующий проект соглашения о "разводе" не ратифицирован и не вызывает у британских парламентариев достаточной поддержки. ЕС же отказывается пересматривать проект этого договора. При этом существует возможность отложить дату Brexit.

"Мы так не думаем. У нас хорошие отношения в сфере энергетики между Европой и Великобританией, и также между Норвегией и Великобританией", — ответил собеседник агентства на вопрос, могут ли быть какие-то перебои с поставками газа в Британию в случае "жесткого" Brexit.

По его словам, "развод" без ратифицированного договора не должен как-то повлиять на поставки газа из Норвегии.

"Нет. Я не вижу, почему это могло бы случиться", — сказал старший вице-президент Equinor.

Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) основана в 1972 году, ее основной акционер — Норвегия. Страна является крупнейшим поставщиком природного газа в Великобританию.