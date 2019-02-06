МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия вместе с союзниками в Персидском заливе выступают за трансформацию ОПЕК. По их мнению, необходимо закрепить союз с Россией и еще девятью странами — производителями нефти, которые не входят в картель, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

Издание поясняет, что в настоящее время страны ОПЕК и 10 нефтеэкспортеров во главе с Россией сотрудничают с 2016 года в рамках сделки ОПЕК+, которая вводит ограничение нефтедобычи. Сейчас страны Персидского залива хотят заключить более формальное партнерство с целью усиления влияния на мировой рынок сырья.

При этом, как стало известно WSJ из своих источников, Иран и некоторые другие члены картеля выступают против более тесного партнерства: они опасаются доминирования Саудовской Аравии и РФ, так как они являются крупнейшими нефтеэкспортерами среди ОПЕК+.

Возможность образования нового союза страны-экспортеры планируют обсудить в Вене уже на следующей неделе, окончательно по этому вопросу нефтеэкспортеры планируют договориться в апреле, в ходе встречи участников ОПЕК+.