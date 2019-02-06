МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила с National Marine Dredging Company, также из ОАЭ, договор о сооружении искусственных островов в районе газовой концессии "Гаша" (Ghasha Concession) на 5 миллиардов дирхамов (около 1,4 миллиарда долларов), сообщила компания в своем микроблоге в Twitter.

"ADNOC заключила контракт на сумму в 5 миллиардов дирхамов (1,4 миллиарда долларов США) о строительстве искусственных островов для разработки и добычи газа в концессии "Гаша", — говорится в сообщении. В рамках договора планируется сооружение 10 искусственных островов и расширение существующего острова.

Концессия расположена у побережья эмирата Абу-Даби и включает в себя три крупных проекта разработки газа и конденсата — "Хаиль", "Далма" и собственно "Гаша", а также другие шельфовые нефтяные, газовые и конденсатные месторождения, такие "Наср" (Nasr), "Сарб"(Sarb) и "Мубарраз" (Mubarraz). В концессии доля в 25% принадлежит итальянской Eni, Wintershall владеет 10%, австрийская OMV — 5%. Компании стали участниками проекта в конце 2018 года.