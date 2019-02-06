МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Нефтяные экспортные терминалы Ливии закрыты из-за неблагоприятных погодных условий, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, временно закрыты терминалы для экспорта нефти в Хариге, Зуетине, Эс-Сидре, Бреге, Рас-Лануфе, Мелите, Бури и Юрфе.

В течение зимних месяцев из-за частых штормов объемы добычи и экспорта ливийской нефти являются неустойчивыми.

Помимо этого, работа нефтяных терминалов в стране неоднократно приостанавливалась из-за боевых действий. Так, в середине июня боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана, которые до прихода ливийской армии контролировали нефтяные порты, вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Работа терминалов была приостановлена, сотрудники эвакуированы.