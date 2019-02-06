МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Газпром" снизил ориентир доходности по семилетним еврооблигациям в долларах до примерно 5,375% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос на бумаги превысил 4 миллиарда долларов.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых.

Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, прошли с 4 по 5 февраля и охватили такие американские города, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан Франциско. Изначально компания планировала разместить среднесрочные евробонды, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities, Renaissance Capital, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".