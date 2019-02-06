МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Киргизия предложила России вернуться к реализации проекта строительства Верхне-Нарынских ГЭС, межправсоглашение о котором сама же расторгла в 2016 году, сейчас этот вопрос прорабатывается властями и заинтересованными компаниями, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров в начале февраля на пресс-конференции в Бишкеке сообщил, что руководство Киргизии заинтересовано вернуться к проекту Верхне-Нарынских ГЭС "сейчас в новых условиях", соответствующее обращение сейчас рассматривается.

"Действительно было обращение киргизской стороны с предложением вернуться к реализации проекта. В настоящее время вопрос прорабатывается федеральными органами исполнительной власти и заинтересованными компаниями. С киргизской стороной условия возобновления сотрудничества не обсуждались", — сказали РИА Новости в Минэнерго РФ.

В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина — ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии. В 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложило в проект 37 миллионов долларов собственных средств.

В июле 2017 года экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, впоследствии избранный президентом страны, подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возобновлении строительства Верхне-Нарынкого каскада ГЭС. Соглашение с чехами предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг Киргизии перед российским инвестором в размере 37 миллионов долларов. Однако в октябре правительство Киргизии расторгло соглашение с чешской компанией из-за того, что она не выполнила это обязательство в срок.

"Русгидро" в октябре 2018 года подала в международный арбитражный суд в Гааге развернутое исковое заявление к Киргизии, возражения на которое надо представить не позднее 15 апреля 2019 года. Российская компания требует принятия ее доли в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" в собственность "Электрических станций" и компенсации Киргизией затрат, понесенных "Русгидро" в связи с участием в проекте.