МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены на бензин выросли в РФ в январе на 0,8% по отношению к декабрю прошлого года, говорится в материалах Росстата.

При этом в документах указывается, что относительно января 2018 года цены выросли на 9,8%. При этом в январе прошлого года цены бензина росли на 0,8% относительно декабря 2017 года и на 6,9% относительно января 2017 года.

В конце октября Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ: "Роснефтью"<ROSN>, "Газпромом"<GAZP>, "Сургутнефтегазом", "Русснефтью", "Газпром нефтью", "Новым потоком", "Нефтегазхолдингом", "Лукойлом", "ТАИФ-НК" и "Татнефтью"<TATN>.

По соглашениям розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета прошлого года, после чего кабмин РФ предпринял ряд действий для стабилизации ситуации. По данным Росстата, розничные цены на бензин в 2018 году в РФ выросли на 9,4%, на дизтопливо — на 15%. Инфляция за этот же период составила 4,3%.