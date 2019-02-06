МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Нефтяные танкеры, загруженные 41 миллионом баррелей нефти из портов Черного моря, в основном российской и казахстанской, застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

По итогам среды перед проливами задерживаются 55 танкеров, в том числе 21 танкер suezmax и 26 танкеров класса аframax. При этом во вторник сообщалось о 51 застрявшем танкере общей емкостью в 38,7 миллиона баррелей нефти.

Суда, направляющиеся из Черного моря на юг, сейчас ждут прохода через Босфор и Дарданеллы около 16 дней, хотя обычно этот срок не превышает 5-6 дней. Танкеры, движущиеся в обратном направлении, задерживаются в проливах примерно на 14 дней против 6 в стандартном режиме.

Блумберг в конце января сообщил о возникновении самых длинных с 2014 года очередей танкеров с российской и казахстанской нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы. Причинами задержек стали новые правила прохода судов через проливы, введенные Турцией в сентябре 2018 года. Согласно изменениям, большее количество судов должно сопровождаться буксирами.