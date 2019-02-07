МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Управляющая компания "Дом-Мастер" на начало 2019 года имеет долг перед "Московской объединенной энергетической компанией" (МОЭК) за теплоснабжение и поставку горячей воды в размере 900 миллионов рублей, говорится в сообщении МОЭК.

МОЭК сообщает, что направила заявление в УВД по Центральному административному округу Москвы о проверке деятельности ООО УК "Дом-Мастер" и, при наличии оснований, привлечении должностных лиц компании к уголовной ответственности. "Дом-Мастер" занимается обслуживанием более 200 домов, расположенных в ЦАО Москвы.

"В настоящее время по заявлению МОЭК в отношении УК "Дом-Мастер" арбитражным судом города Москвы рассматриваются дела о взыскании с компании задолженности на общую сумму порядка 900 миллионов рублей", — отмечается в сообщении компании.

Энергокомпания отмечает, что с марта 2016 года и по настоящее время УК "Дом-Мастер" не выполнила в полном объеме обязательства по оплате тепловой энергии. Компания занимает первое место в "антирейтинге потребителей-должников".

"В результате действий руководства управляющей компании "Дом-Мастер" ПАО "МОЭК" недополучает значительные средства, которые должны быть направлены на обеспечение деятельности систем теплоснабжения. Эта ситуация создает значительную угрозу безопасному и бесперебойному функционированию всего теплосетевого комплекса Москвы", — полагают в МОЭК.