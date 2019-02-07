МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что не собирается посещать конференцию Ceraweek, которая пройдет в Хьюстоне в марте.

"Нет", — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее имя Новака было включено в список участников конференции CERAweek, которая пройдет в американском Хьюстоне 11-15 марта.

В пресс-службе Минэнерго РФ РИА Новости 6 февраля говорили, что вопрос об участии Новака до конца пока не решен. В январе министр говорил журналистам, что пока не принял решение об участии в конференции, вопрос рассматривается.

Новак принимал участие в CERAweek в 2017 году, встретившись на ее полях со своими коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Индии, руководителями Wintershall, BASF, Schlumberger, инвесторами Уолл-стрит и менеджерами зарубежных инвесткомпаний.

CERAWeek — международная энергетическая конференция, ежегодно собирающая лидеров нефтегазовой отрасли, государственных чиновников, влиятельных политиков, а также деятелей финансовых и промышленных областей. В этом году она пройдет в Хьюстоне (Техас, США).