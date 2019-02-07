МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вопрос о предоставлении налогового вычета для Приобского месторождения "Роснефти" находится в проработке, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Вопрос в проработке", — ответил он на вопрос, поддерживает ли он предоставление этого вычета.

В начале этой недели СМИ сообщили, что "Роснефть" просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по аналогии с полученным вычетом для Самотлорского месторождения на десять лет. Вычет для Приобского компания просит по тем же причинам, что и для Самотлорского — из-за высокой обводненности.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов тогда же заявил, что министерство считает нецелесообразным предоставление "Роснефти" дополнительных льгот по НДПИ в отношении Приобского месторождения, но окончательное решение за правительством.