МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру поднялось в январе в месячном выражении на 20 штук, или на 0,9%, до 2,264 тысячи единиц, причём рост был обеспечен в большей степени Канадой, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых выросло на 89, или на 4,1%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении снизился на 13 штук, или на 1,2%, и составил 1,065 тысячи, в Канаде — поднялся на 35, или на 24,8%, до 176.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц выросло по сравнению с декабрем на восемь, или на 2%, до 402 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) прибавилась одна буровая — рост на 0,4%, до 232, в Африке — также одна, с приростом на 1%, до 109. В Латинской Америке показатель в месячном выражении сократился на три единицы, или на 1,5%, до 194 установок. Количество установок в Европе снизилось на девять, или на 9,5%, до 86 единиц.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили слияние. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).