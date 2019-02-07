МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI в ходе вечерних торгов четверга снижалась более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.18 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,95% — до 61,48 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 2,89%, до 52,47 доллара за баррель, при этом минутами ранее снижение превышало 3%.

Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что вооруженные силы Ливии, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, в среду без боя заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране "Шарара". Участники торгов полагают, что это повышает вероятность скорого возобновления добычи.

В декабре национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на поставки нефти с месторождения, поскольку работа "Шарары" была остановлена вооруженными людьми, которые утверждали, что они принадлежат "Стражам нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard).