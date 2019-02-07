МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3% на ожиданиях возобновления добычи этого сырья на крупном ливийском месторождении, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.11 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,9%, до 60,87 доллара за баррель. При этом минутами ранее снижение показателя достигало 3,3%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,68%, до 52,02 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на сообщения о том, что вооруженные силы Ливии, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, в среду без боя заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране "Шарара". Участники торгов полагают, что это повышает вероятность скорого возобновления добычи там.

В декабре национальная нефтяная компания Ливии (NOC) объявила форс-мажор на поставки нефти с месторождения, поскольку работа "Шарары" была остановлена вооруженными людьми, которые утверждали, что они принадлежат "Стражам нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard).

"Рост добычи нефти в Ливии вновь усилит давление на другие страны ОПЕК, последовательно сокращающие объемы производства этого сырья", — считают аналитики Commerzbank, которых цитирует газета Wall Street Journal.

По итогам встречи ОПЕК+ в декабре было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из соглашения ОПЕК+.