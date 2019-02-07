МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) американского диверсифицированного технологического концерна General Electric (GE) до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный РДЭ был подтвержден на уровне "BBB+", а краткосрочный — на уровне "F2".

"Негативный прогноз отражает растущую обеспокоенность Fitch по поводу основного кредитного профиля GE, причем риски преимущественно связаны с энергетическим бизнесом, свободным потоком денежных средств и поддержкой подразделения GE Capital", — комментирует агентство.

Fitch полагает, что цели GE по продаже активов и привлечению заемных средств достижимы, но продолжающееся с третьего квартала ухудшение показателей энергетического подразделения и ожидания снижения промышленного свободного денежного потока в 2019 году увеличивают риски невыполнения этих планов.

Если свободный денежный поток GE в 2019-2020 годах не станет положительным, а энергетическое подразделение к концу 2020 года останется убыточным, Fitch может понизить рейтинг компании. Если же свободный денежный поток компании вырастет до уровня, позволяющего сократить леверидж, а реструктуризация энергетического бизнеса приведет к его стабильной прибыльности, рейтинг концерна может быть повышен.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.