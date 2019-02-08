МЕХИКО, 8 фев /ПРАЙМ/. Два трубопровода из канадской провинции Альберта в США — Keystone корпорации TransCanada и Platte компании Enbridge — частично закрыты после возможной утечки в штате Миссури, сообщает CBC News.

При этом спрос на канадскую нефть сейчас повысился на фоне санкций США против венесуэльской PDVSA.

TransCanada остановила в среду прокачку по части трубопровода Keystone между Стил-Сити в Небраске и Патокой в Иллинойсе, направив на этот участник специалистов для оценки ситуации. Трубопровод мощностью 590 тысяч баррелей в сутки является критически важной линией доставки канадской нефти на перерабатывающие заводы США.

Трубопровод Platte компании Enbridge мощностью 164 тысячи баррелей в день также закрыт от Каспера в Вайоминге до Вуд-Ривер в Иллинойсе, сказал представитель компании.

Представитель департамента природных ресурсов Миссури заявил, что источник утечки нефти пока не обнаружен, нет данных и о ее объеме. Утечка произошла в 48 километрах от города Сан-Луис. В результате утечки была загрязнена территория около 370 квадратных метров, сообщили в департаменте.